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Всемирный экономический форум из-за коронавируса пройдет в 2021 году в Сингапуре

22:00 07.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Всемирный экономический форум в следующем году перенесен из Швейцарии в Сингапур.

Это было сделано из-за пандемии. Как сказал президент руководящего совета ВЭФ Берде Бренде, эпидемиологическая ситуация в Европе делает маловероятной возможность соблюсти все меры предосторожности для защиты участников и сотрудников мероприятия. – его слова приводит агентство Reuters .

По планам, Всемирный экономический форум пройдет с 13 по 16 мая.  Эхо Москвы

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