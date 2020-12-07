Всемирный экономический форум из-за коронавируса пройдет в 2021 году в Сингапуре
22:00 07.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Всемирный экономический форум в следующем году перенесен из Швейцарии в Сингапур.
Это было сделано из-за пандемии. Как сказал президент руководящего совета ВЭФ Берде Бренде, эпидемиологическая ситуация в Европе делает маловероятной возможность соблюсти все меры предосторожности для защиты участников и сотрудников мероприятия. – его слова приводит агентство Reuters .
По планам, Всемирный экономический форум пройдет с 13 по 16 мая. Эхо Москвы
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