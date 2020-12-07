Меры из-за COVID в школах и детсадах продлены до 2022 года
22:40 07.12.2020 Источник: РБК
Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ и детских садов, введенных из-за пандемии коронавируса, следует из постановления ведомства. Они останутся в силе до 1 января 2022 года.
Речь идет о таких правилах, как обязательная проверка температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала, запрет массовых мероприятий «с участием различных групп лиц», закрепление за каждым классом отдельного кабинета. При проведении аттестации в школах должна соблюдаться социальная дистанция 1,5 м, для этого учеников предлагается рассаживать зигзагообразно, по одному человеку за партой.
В детских садах игрушки должны дезинфицироваться каждый день.
При входе в образовательные и досуговые учреждения, в столовые и уборные должны быть установлены антисептики.
Кроме школ и детсадов требования также распространяются на оздоровительные лагеря, учреждения дополнительного образования, игровые комнаты в торговых центрах и аэропортах и спортивные детские организации. РБК
НОВОСТИ
- 22:00 07.12.2020
- Всемирный экономический форум из-за коронавируса пройдет в 2021 году в Сингапуре
- 21:20 07.12.2020
- Лукашенко временно отстранили от всех мероприятий МОК, включая Олимпиады
- 20:40 07.12.2020
- КС Молдавии приостановил действие закона, ограничивающего контроль президента над спецслужбами
- 20:00 07.12.2020
- Петербург совсем немного отделяет от полного локдауна - Беглов
- 19:52 07.12.2020
- Сберегательное поведение россиян изменилось, отмечает Сбер
- 19:20 07.12.2020
- Доля России на мировом рынке оружия сократилась в два раза - SIPRI
- 18:40 07.12.2020
- "Самолет Судного дня" обокрали в Таганроге - СМИ
- 18:11 07.12.2020
- Акции Сбербанка растут на фоне отчетности Сбербанка за 11 месяцев 2020 года
- 18:00 07.12.2020
- В СПЧ призвали ограничить срок содержания под стражей во время следствия
- 17:45 07.12.2020
- «ГАЗ Рейд Спорт», гоночная команда «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, выиграла IV этап чемпионата России по ралли-рейдам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать