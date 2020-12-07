Меры из-за COVID в школах и детсадах продлены до 2022 года

22:40 Источник: РБК

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ и детских садов, введенных из-за пандемии коронавируса, следует из постановления ведомства. Они останутся в силе до 1 января 2022 года.

Речь идет о таких правилах, как обязательная проверка температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала, запрет массовых мероприятий «с участием различных групп лиц», закрепление за каждым классом отдельного кабинета. При проведении аттестации в школах должна соблюдаться социальная дистанция 1,5 м, для этого учеников предлагается рассаживать зигзагообразно, по одному человеку за партой.

В детских садах игрушки должны дезинфицироваться каждый день.

При входе в образовательные и досуговые учреждения, в столовые и уборные должны быть установлены антисептики.

Кроме школ и детсадов требования также распространяются на оздоровительные лагеря, учреждения дополнительного образования, игровые комнаты в торговых центрах и аэропортах и спортивные детские организации. РБК