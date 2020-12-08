0
0
82
НОВОСТИ

Журналисты НТВ, задержанные в Турции, вернулись в Россию

09:00 08.12.2020 Источник: Lenta.ru

Журналисты программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, задержанные на прошлой неделе в Турции, вернулись в Россию. Они прибыли в Москву авиарейсом из Стамбула. Об этом сообщила пресс-служба НТВ на сайте телеканала.

«Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке», — говорится в сообщении. Пресс-служба НТВ выразила благодарность МИД РФ, посольству России в Анкаре и Генконсульству России в Стамбуле за помощь, а также всем коллегам из СМИ за поддержку.

Уточняется, что турецкая сторона отказалась от обвинений россиян в шпионаже, а вечером того же дня администрация президента Турции официально сообщила об освобождении журналистов. В ночь на вторник они прилетели в Москву.

Сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря. Последний полноценный контакт с ними состоялся 3 декабря в 12:22 — тогда Петрушко и Малышкин сказали, что их «задерживают неизвестные и куда-то ведут». 7 декабря стало известно, что журналистам грозит тюремный срок от 2 до 5 лет за несанкционированные съемки на военных объектах. Однако им могли предъявить и другое обвинение — в шпионаже. Наказание по этой статье — от 15 до 20 лет тюрьмы.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 08.12.2020
Пуск "Союза-2" с Восточного отложен
0
23
09:20 08.12.2020
Четыре человека, в т. ч. два ребенка, погибли при пожаре в Башкирии
0
48
09:05 08.12.2020
Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии выросло до 848
0
83
09:03 08.12.2020
Сергунина подвела итоги образовательной онлайн-программы для предпринимателей
0
59
22:40 07.12.2020
Меры из-за COVID в школах и детсадах продлены до 2022 года
0
600
22:00 07.12.2020
Всемирный экономический форум из-за коронавируса пройдет в 2021 году в Сингапуре
0
562
21:20 07.12.2020
Лукашенко временно отстранили от всех мероприятий МОК, включая Олимпиады
0
636
20:40 07.12.2020
КС Молдавии приостановил действие закона, ограничивающего контроль президента над спецслужбами
0
658
20:00 07.12.2020
Петербург совсем немного отделяет от полного локдауна - Беглов
0
694
19:52 07.12.2020
Сберегательное поведение россиян изменилось, отмечает Сбер
0
677

Возврат к списку