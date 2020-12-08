Журналисты НТВ, задержанные в Турции, вернулись в Россию
09:00 08.12.2020 Источник: Lenta.ru
Журналисты программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, задержанные на прошлой неделе в Турции, вернулись в Россию. Они прибыли в Москву авиарейсом из Стамбула. Об этом сообщила пресс-служба НТВ на сайте телеканала.
«Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке», — говорится в сообщении. Пресс-служба НТВ выразила благодарность МИД РФ, посольству России в Анкаре и Генконсульству России в Стамбуле за помощь, а также всем коллегам из СМИ за поддержку.
Уточняется, что турецкая сторона отказалась от обвинений россиян в шпионаже, а вечером того же дня администрация президента Турции официально сообщила об освобождении журналистов. В ночь на вторник они прилетели в Москву.
Сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря. Последний полноценный контакт с ними состоялся 3 декабря в 12:22 — тогда Петрушко и Малышкин сказали, что их «задерживают неизвестные и куда-то ведут». 7 декабря стало известно, что журналистам грозит тюремный срок от 2 до 5 лет за несанкционированные съемки на военных объектах. Однако им могли предъявить и другое обвинение — в шпионаже. Наказание по этой статье — от 15 до 20 лет тюрьмы. Lenta.Ru
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