Четыре человека, в т. ч. два ребенка, погибли при пожаре в Башкирии

09:20 Источник: Интерфакс

Пожар произошел в Бижбулякском районе Башкирии во вторник, в огне погибли двое взрослых и двое детей, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"8 декабря 2020 года в 02:06 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Шоссейная в селе Малый-Менеуз Бижбулякского района республики. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены четверо погибших: мужчина, 1993 года рождения, женщина 1993 года рождения и двое детей 2013 и 2016 годов рождения", - говорится в пресс-релизе.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.