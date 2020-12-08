Четыре человека, в т. ч. два ребенка, погибли при пожаре в Башкирии
09:20 08.12.2020 Источник: Интерфакс
Пожар произошел в Бижбулякском районе Башкирии во вторник, в огне погибли двое взрослых и двое детей, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
"8 декабря 2020 года в 02:06 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Шоссейная в селе Малый-Менеуз Бижбулякского района республики. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены четверо погибших: мужчина, 1993 года рождения, женщина 1993 года рождения и двое детей 2013 и 2016 годов рождения", - говорится в пресс-релизе.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
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