Пуск "Союза-2" с Восточного отложен
09:32 08.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Единственный в 2020 году пуск с Восточного отложен. Ракета-носитель «Союз-2» с 36 британскими спутниками OneWeb отправится в космос 18 декабря.
При этом старт был назначен на 17 декабря, передаёт РИА Новости. Причина переноса не называется.
Всего в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, однако из-за банкротства компании и пандемии они были отложены. Запуск проводится в рамках контракта, подписанного ещё в 2015 году. Соглашение предусматривало отправку в космос 21 ракеты «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков сокращено до 19. На сегодня выполнено только три. Говорит Москва
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