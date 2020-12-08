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Пуск "Союза-2" с Восточного отложен

09:32 08.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Единственный в 2020 году пуск с Восточного отложен. Ракета-носитель «Союз-2» с 36 британскими спутниками OneWeb отправится в космос 18 декабря.

При этом старт был назначен на 17 декабря, передаёт РИА Новости. Причина переноса не называется.

Всего в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, однако из-за банкротства компании и пандемии они были отложены. Запуск проводится в рамках контракта, подписанного ещё в 2015 году. Соглашение предусматривало отправку в космос 21 ракеты «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков сокращено до 19. На сегодня выполнено только три.  Говорит Москва

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