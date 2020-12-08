Жильцам многоквартирных домов запретят хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах
10:00 08.12.2020
Жильцов многоквартирных домов ждет как минимум 10 нововведений с января 2021 года. Постановление правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января следующего года, содержит более 450 пунктов и несколько приложений. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству "Прайм", какие из них коснутся жильцов.
"С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания", — перечисляет эксперт.
Теоретически, таким образом можно запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца, поясняет он.
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