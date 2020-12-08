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НОВОСТИ

Помпео назвал страны, обвиняемые США в серьезном нарушении религиозных свобод

10:05 08.12.2020 Источник: Газета.Ru

США выступили с обвинениями в отношении ряда стран из-за «нарушения религиозных свобод». Об этом сообщает РИА «Новости».

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что всего таких стран десять. По его словам, в этот список входят Туркменистан, Китай, Саудовская Аравия, а также Северная Корея и Таджикистан. Кроме того, в список попали Бирма, Нигерия, Иран, Пакистан и Эритрея. Чиновник подчеркнул, что в этих странах «занимаются или терпят систематическое, постоянное и вопиющее нарушение религиозных свобод».

По словам главы госдепа, Россия была отнесена к категории «список наблюдения» вместе с Кубой, Коморскими островами и Никарагуа.  Газета.Ru

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