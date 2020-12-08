Сергунина подвела итоги образовательной онлайн-программы для предпринимателей

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Более 1200 московских бизнесменов в нынешнем году участвовали в образовательной программе «Онлайн-акселератор МБМ». По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, первые вебинары по программе «Онлайн-акселератор МБМ» начались в мае, а сейчас по ней занимаются более 300 человек из четвертого потока.

Как отмечает заместитель мэра, программа становится отличной возможностью для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Среди наставников и преподавателей курса - директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, экс-генеральный директор и акционер компании Gett Владимир Маринович, директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман и другие. Они проверяют практические задания участников программы, выставляют им баллы и дают рекомендации по развитию проекта.

Предприниматели, набравшие по итогам обучения больше всего баллов, получают возможность представить свои проекты на инвестиционной сессии и привлечь финансирование. С момента старта акселератора на подобных сессиях выступили 62 финалиста, и 12 основателей стартапов уже получили предложения от инвесторов.