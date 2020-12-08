Сергунина подвела итоги образовательной онлайн-программы для предпринимателей
09:03 08.12.2020
Более 1200 московских бизнесменов в нынешнем году участвовали в образовательной программе «Онлайн-акселератор МБМ». По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, первые вебинары по программе «Онлайн-акселератор МБМ» начались в мае, а сейчас по ней занимаются более 300 человек из четвертого потока.
Как отмечает заместитель мэра, программа становится отличной возможностью для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Среди наставников и преподавателей курса - директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, экс-генеральный директор и акционер компании Gett Владимир Маринович, директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман и другие. Они проверяют практические задания участников программы, выставляют им баллы и дают рекомендации по развитию проекта.
Предприниматели, набравшие по итогам обучения больше всего баллов, получают возможность представить свои проекты на инвестиционной сессии и привлечь финансирование. С момента старта акселератора на подобных сессиях выступили 62 финалиста, и 12 основателей стартапов уже получили предложения от инвесторов.
НОВОСТИ
- 09:32 08.12.2020
- Пуск "Союза-2" с Восточного отложен
- 09:20 08.12.2020
- Четыре человека, в т. ч. два ребенка, погибли при пожаре в Башкирии
- 09:05 08.12.2020
- Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии выросло до 848
- 09:00 08.12.2020
- Журналисты НТВ, задержанные в Турции, вернулись в Россию
- 22:40 07.12.2020
- Меры из-за COVID в школах и детсадах продлены до 2022 года
- 22:00 07.12.2020
- Всемирный экономический форум из-за коронавируса пройдет в 2021 году в Сингапуре
- 21:20 07.12.2020
- Лукашенко временно отстранили от всех мероприятий МОК, включая Олимпиады
- 20:40 07.12.2020
- КС Молдавии приостановил действие закона, ограничивающего контроль президента над спецслужбами
- 20:00 07.12.2020
- Петербург совсем немного отделяет от полного локдауна - Беглов
- 19:52 07.12.2020
- Сберегательное поведение россиян изменилось, отмечает Сбер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать