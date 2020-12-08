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НОВОСТИ

Средняя площадь продаваемых в РФ квартир за год уменьшилась на 14–20%

10:20 08.12.2020 Источник: Известия

В крупных городах России площадь продаваемых квартир за год уменьшилась на 14–20%. Почти четверть покупаемых лотов — меньше 30 кв. м. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. В ноябре 2020-го количество новостроек с квартирами и апартаментами менее 30 кв. м в Москве выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также появилось рекордное число микроапартаментов до 18 кв. м. Девелоперы строят жилье всё меньше из-за ограниченных финансовых возможностей граждан, и тренд будет развиваться дальше, считают эксперты.

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