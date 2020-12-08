Экс-президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали за неправильное ношение маски
10:32 08.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Чешского экс-президента Вацлава Клауса оштрафовали за неправильное ношение маски. Он должен будет заплатить 3 тыс. крон (более 10 тыс. руб.) за то, что его маска не прикрывала рот и нос, передает Чешское телевидение. Полицейские зафиксировали нарушение в середине ноября на торжествах по случаю годовщины антикоммунистической «бархатной революции» в центре Праги. Клаус отказался надеть маску, как требовали сотрудники МВД. Тогда на бывшего президента составили протокол. Эхо Москвы
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