Роструд отмечает снижение задолженности по зарплатам в РФ в 2020 году
11:00 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роструд зафиксировал снижение задолженности по зарплатам, а также уменьшение количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в РФ в 2020 году. Об этом во вторник заявил глава ведомства Михаил Иванков.
«Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения таких значимых важных моментов как задолженность по заработной плате — в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — сказал он на специализированной выставке «Безопасность и охрана труда».
По его словам, в текущем году также снизилось количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями.
«По несчастным случаям, если в 2019 году, опять же, за десять месяцев, по состоянию на 1 ноября произошло 4 078 несчастных случаев тяжелых и со смертельными последствиями, то в этом году 3 691. Тоже мы отмечаем определенное снижение», — добавил Иванков.
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