Роструд отмечает снижение задолженности по зарплатам в РФ в 2020 году

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роструд зафиксировал снижение задолженности по зарплатам, а также уменьшение количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в РФ в 2020 году. Об этом во вторник заявил глава ведомства Михаил Иванков.

«Мы не зафиксировали какого-то роста количества нарушений прав работников. Более того, хочу отметить, что с точки зрения таких значимых важных моментов как задолженность по заработной плате — в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — сказал он на специализированной выставке «Безопасность и охрана труда».

По его словам, в текущем году также снизилось количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями.

«По несчастным случаям, если в 2019 году, опять же, за десять месяцев, по состоянию на 1 ноября произошло 4 078 несчастных случаев тяжелых и со смертельными последствиями, то в этом году 3 691. Тоже мы отмечаем определенное снижение», — добавил Иванков.