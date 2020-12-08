В России готовят возможность участия граждан в заседании судов с домашнего компьютера

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в ближайшем будущем смогут участвовать в судебных заседаниях с домашнего компьютера. В настоящее время готовится такое изменение в законодательстве, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

«С участием Верховного суда РФ ведется подготовка законодательных изменений, предусматривающих применение в судах системы веб-конференции, которая позволяет гражданам участвовать в судебных заседаниях с использованием личного компьютера», — сообщил Лебедев, выступая на заседании Совета судей РФ.

Кроме того, сообщил Лебедев, в судах реализуют меры по минимизации бумажного документооборота и растет востребованность электронных ресурсов судебной системы.

«Количество обращений пользователей к государственной автоматизированной системе (ГАС) „Правосудие“ за 11 месяцев этого года превысило 3 млрд запросов. А количество документов, поданных в суды в электронном виде, составило более 2 миллионов», — заметил Лебедев.