Правительство выделило 927 млн рублей на компенсации аграриям
11:20 08.12.2020 Источник: Интерфакс
Сельхозпроизводители, потерявшие в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий, получат компенсации от государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства во вторник.
"На выплаты будет выделено 926,72 млн рублей. Средства поступят в Республику Ингушетия, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в нынешнем сезоне аграрии из этих регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе от засухи, наводнений, проливных дождей и града. Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов.
"На компенсации, предусмотренные распоряжением, смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая", - пояснили в пресс-службе.
Данное решение повысит финансовую устойчивость фермерских хозяйств, позволит им восстановить материально-техническую базу и подготовиться к предстоящим весенним полевым работам, отмечается в сообщении.
Накануне Мишустин на встрече с вице-премьерами сообщил, что правительство РФ выделило аграриям 920 млн рублей на компенсацию ущерба, понесенного из-за чрезвычайных ситуаций в этом году.
"Это были различные стихийные бедствия - заморозки, наводнения, засуха. Таким регионам направим межбюджетные трансферты, чтобы компенсировать убытки аграриям", - сказал он.
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