Правительство выделило 927 млн рублей на компенсации аграриям

11:20 Источник: Интерфакс

Сельхозпроизводители, потерявшие в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий, получат компенсации от государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства во вторник.

"На выплаты будет выделено 926,72 млн рублей. Средства поступят в Республику Ингушетия, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в нынешнем сезоне аграрии из этих регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе от засухи, наводнений, проливных дождей и града. Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов.

"На компенсации, предусмотренные распоряжением, смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая", - пояснили в пресс-службе.

Данное решение повысит финансовую устойчивость фермерских хозяйств, позволит им восстановить материально-техническую базу и подготовиться к предстоящим весенним полевым работам, отмечается в сообщении.

Накануне Мишустин на встрече с вице-премьерами сообщил, что правительство РФ выделило аграриям 920 млн рублей на компенсацию ущерба, понесенного из-за чрезвычайных ситуаций в этом году.

"Это были различные стихийные бедствия - заморозки, наводнения, засуха. Таким регионам направим межбюджетные трансферты, чтобы компенсировать убытки аграриям", - сказал он.