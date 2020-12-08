Спрос россиян на живые елки снизился на 30% за три года — Рослесинфорг

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заготовка новогодних елей снизилась на 30% за последние три года в России. Это связано, в частности, с ростом экологической грамотности у населения страны, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ФГБУ «Рослесинфорг».

«В России увеличивается тенденция сохранения лесного фонда. Заготовка новогодних елок снизилась за последние три года уже на 30%. В ближайшую новогоднюю кампанию тренд снижения заготовки елок и хвойных лап по-прежнему останется актуальным. Связано это и с повышением экологической сознательности россиян, и с их желанием сэкономить на данной статье новогодних затрат», — говорится в сообщении.

Также россияне отказываются от живых елок из-за нежелания тратить время на ежегодную покупку и утилизацию. Кроме того, у некоторых натуральные ели вызывают аллергию.

Главными регионами-поставщиками новогодних елей традиционно являются Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, хвойные лапы заготавливают в Магадане. «Такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 млн рублей», — отмечает пресс-служба.

По данным Рослесинфорга, запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн га. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии.