Спрос россиян на живые елки снизился на 30% за три года — Рослесинфорг
12:00 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заготовка новогодних елей снизилась на 30% за последние три года в России. Это связано, в частности, с ростом экологической грамотности у населения страны, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ФГБУ «Рослесинфорг».
«В России увеличивается тенденция сохранения лесного фонда. Заготовка новогодних елок снизилась за последние три года уже на 30%. В ближайшую новогоднюю кампанию тренд снижения заготовки елок и хвойных лап по-прежнему останется актуальным. Связано это и с повышением экологической сознательности россиян, и с их желанием сэкономить на данной статье новогодних затрат», — говорится в сообщении.
Также россияне отказываются от живых елок из-за нежелания тратить время на ежегодную покупку и утилизацию. Кроме того, у некоторых натуральные ели вызывают аллергию.
Главными регионами-поставщиками новогодних елей традиционно являются Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, хвойные лапы заготавливают в Магадане. «Такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 млн рублей», — отмечает пресс-служба.
По данным Рослесинфорга, запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн га. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии.
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