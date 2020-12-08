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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2,5 млн

11:32 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 097. Общее количество инфицированных достигло 2 515 009, сообщили журналистам в вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1%

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО, Республике Алтай (по 0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан (по 0,6%).

В частности, за сутки выявили 3 734 новых случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 341 — в Московской области, 482 — в Нижегородской области, 472 — в Республике Карелия, 398 — в Архангельской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 489 324 человека.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 938. Всего выздоровели 1 981 526 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся выросла до 78,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 456 днем ранее, до 44 159. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,76%, следует из данных штаба.

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