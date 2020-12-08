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НОВОСТИ

Более 14 000 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Великобритании

11:52 08.12.2020

Ситуация с распространением коронавируса в Британии остается крайне сложной. За минувшие сутки в королевстве выявлено 14 718 случаев COVID-19, причем 189 человек в стране умерли от болезней, сопровождавшихся ковидом. По данным местного Министерства здравоохранения, с момента начала пандемии в Великобритании коронавирус выявили у 1,7 млн человек, всего умерли более 61 тыс. пациентов. При этом 2 декабря в Англии завершился карантин. Теперь в стране действует ужесточенная трехуровневая система ограничений.

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