В московской квартире обнаружили арсенал боеприпасов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы арсенал боеприпасов, в том числе четыре минометные мины и противопехотную гранату. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

«По адресу: улица Холмогорская, дом 6, корпус 1, кв. 53, в ходе проверки выявлен факт незаконного хранения боеприпасов. У мужчины, который проживает по данному адресу, изъяты четыре минометные мины, противопехотная граната „Ф-1“, запал для гранаты, пять взрывателей, корпус гранаты, 60 граммов пороха, 91 патрон для автоматизированного автомата Калашникова, а также револьвер системы Нагана», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, в квартире обнаружено 20 граммов марихуаны и нацистская литература. «По данному факту начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — добавил он.