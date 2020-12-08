Китай вернул взлетный модуль «Чанъэ-5» с орбиты на поверхность Луны

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай вывел с лунной орбиты взлетный модуль «Чанъэ-5» и осуществил его контролируемую посадку на поверхность спутника Земли. Об этом во вторник сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

В 06:59 по пекинскому времени (01:59 мск) взлетный модуль был выведен с орбиты, под контролем наземной группы управления он успешно прилунился в районе с координатами 0 долготы и 30 южной широты. Цель возвращения аппарата с орбиты на поверхность Луны — предотвратить его превращение в космический мусор, чтобы не повлиять на последующие миссии международного сообщества по исследованию спутника Земли.

24 ноября Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» осуществил запуск и вывел на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету образцы грунта с Луны. 3 декабря после сбора образцов реголита взлетный модуль «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту. 6 декабря он произвел успешную стыковку с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой и перегрузил контейнер с образцами лунного грунта в возвращаемый модуль. Позже орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии «Чанъэ-5» успешно отстыковались от взлетного модуля и стали готовиться к возвращению на Землю.

В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.