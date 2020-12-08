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НОВОСТИ

В Турции задержаны почти 200 человек по подозрению в причастности к путчу 2016 года

13:00 08.12.2020 Источник: Интерфакс

Полиция Турции во вторник задержала 198 человек, подозреваемых в причастности к неудачной попытке госпереворота в 2016 году, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, среди задержанных - как гражданские, так и военнослужащие.

Специальная полицейская операция прошла после того, как генеральная прокуратура турецкого Измира ранее выдала ордера на арест 304 человек, в том числе 285 действующих военнослужащих в 50 провинциях страны.

В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают богослова Фетхуллаха Гюлена. За время расследования путча были арестованы десятки тысяч человек.

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