Католикос всех армян призвал Никола Пашиняна уйти в отставку

13:05 Источник: Интерфакс

Католикос всех армян Гарегин Второй призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне поражения в карабахской войне и последовавшего в Армении внутриполитического кризиса.

"Мы встретились с Николом Пашиняном. В связи с усугубляющейся внутриполитической напряженностью и низким уровнем доверия к личности премьер-министра, мы призвали его сложить с себя полномочия премьер-министра, чтобы предотвратить потрясения в общественной жизни и возможные столкновения и трагические последствия", - говорится в послании Католикоса, распространенном его пресс-службой во вторник.

Он призвал парламент в сотрудничестве с политическими силами и в соответствии с Конституцией избрать нового премьер-министра и сформировать правительство переходного периода.

С призывом отставки Пашиняна выступил также Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

"В нынешней кризисной ситуации призываем, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку. Парламент Армении должен иметь возможность конституционным путем избрать нового премьер-министра. Надеемся, что правительство переходного периода во главе с новым премьер-министром организует внеочередные парламентские выборы", - говорится в послании Арама Первого, распространенного во вторник пресс-службой Киликийского католикосата.

Католикосат Великого дома Киликийского - административно независимый Католикосат Армянской Апостольской церкви, признающий первенство католикоса всех армян и верховного патриарха Армянской церкви Гарегина II, с резиденцией в Ливане.