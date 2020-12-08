Песков назвал неверной оценку действий убийцы учителя в Париже, данную гостелевидением Чечни

13:20 Источник: Интерфакс

Оценки личности и мотивам Абдулаха Анзорова, убившего в октябре под Парижем французского учителя Самюэля Пати, которые дала ЧГТРК "Грозный", неверны, это преступление является неприемлемым и достойно осуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелируется с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий", - сказал он журналистам во вторник, комментируя репортаж ЧГТРК "Грозный", в котором Анзоров был назван "жертвой провокации" и "богобоязненным юношей" с характером, который не "смог совладать с задетыми чувствами.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к такой трактовке личности Анзорова и мотивов его деяния, данными телекомпанией, Песков заметил: "Точно так же, как я и сказал вчера. Ничего не меняется в нашем подходе, и единственный подход может быть именно таким, как я сказал вчера".

Пескову также задали вопрос, считают ли в Кремле подобную точку зрения оправданием терроризма.

"Мне больше нечего добавить по этому вопросу", - ответил он.