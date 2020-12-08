В Госдуму внесен законопроект об усилении защиты личных данных силовиков и судей
13:32 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект о возможности запрета на выдачу третьим лицам сведений о судьях, прокурорах, дознавателях и отдельных военных даже без непосредственной угрозы их безопасности. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.
«Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства», — говорится в пояснительной записке.
Авторы указывают, что сейчас такая мера может применяться только к должностным лицам, в отношении которых существует угроза посягательства на их жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью. Вместе с тем, отмечают они, все чаще в сети несанкционированно публикуются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий».
Одновременно в закон об оперативно-разыскной деятельности (ОРД) вносится дополнение о недопустимости разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления ОРД. Исключение предусмотрено лишь для информации, оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих ОРД, а также распространенной уполномоченными органами.
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