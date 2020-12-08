Три тысячи человек протестуют в Киеве против внешнего управления Украиной

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около трех тысяч человек пикетируют украинское правительство, протестуя против внешнего управления Украиной. Участники акции, которую инициировала партия «Оппозиционная реформа — за жизнь» (ОПЗЖ), призывают власть отказаться от влияния США, МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС с места событий.

В руках у протестующих плакаты «Украина не продается!», «Берете вы, отдавать нам!», «Прекратите финансировать Запад!». «Под видом помощи Запад убивает экономику Украины. Мы должны избавиться от такого внешнего управления», — заявил на акции сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

По его словам, украинские граждане не должны расплачиваться по долгам, которые возникли из-за «прихлебателей» МВФ в украинской власти, а те, кто втянул страну в это «позорное долговое бремя», обязаны уйти. «Мы должны развивать свои предприятия, а не финансировать Запад. Так называемая иностранная помощь лишает Украину промышленности и науки, превращая страну в колонию», — сказал он.

Депутат от ОПЗЖ Михаил Опанащенко заявил, что во внешнем управлении Украиной виновато руководство страны. «К такой внешней зависимости привели спекулянты в украинской власти. Это должны понять парламент и президент. В противном случае глава государства должен распустить парламент, который способствует кабале, в которую попала Украина», — добавил парламентарий.

Ранее ОПЗЖ неоднократно заявляла о вреде внешнего управления Украиной, а также о том, что непрофессиональные действия президента страны Владимира Зеленского и его команды привели к тому, что Украина окончательно превратилась в самую бедную страну Европы.