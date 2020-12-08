Путин подписал закон о заморозке индексации довольствия военных, учитываемого в пенсиях
14:12 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в очередной раз замораживает на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
До 1 января 2022 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера». Вместо этого размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, сохраняется на прежнем уровне, то есть 73,68% денежного довольствия. Годом ранее был принят аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2021 года.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в качестве замечания к закону отмечал, что действие данной нормы уже неоднократно с 2015 года приостанавливалось федеральными законами. «Тем не менее в федеральном законе о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено с 1 октября 2021 года повышение на 3,7% денежного довольствия военнослужащих и иных приравненных к ним категорий граждан, что повлечет соответствующее повышение им пенсий», — говорилось в заключении комитета.
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