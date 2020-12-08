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Высота Эвереста по новым измерениям увеличилась на 86 см

14:32 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Непал во вторник объявили итоги проведенных ранее новых измерений высочайшей вершины мира Эвереста (Джомолунгмы) — теперь она составляет 8 848,86 метра, на 86 см выше, чем предыдущая оценка. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Непальские геодезисты достигли вершины Эвереста в мае 2019 года. В октябре прошлого года Катманду и Пекин договорились о совместном объявлении высоты горы. Специалисты из КНР также совершили восхождение на эту вершину в мае текущего года. Вершина была измерена при помощи национальной системы навигации Beidou («Бэйдоу»).

Планы по повторному измерению высоты Джомолунгмы возникли у правительства Непала на фоне предположений ряда ученых о том, что самая высокая гора в мире стала ниже после серии разрушительных землетрясений, произошедших в этой стране весной 2015 года. Их жертвами стали порядка 9 тыс. человек в Непале, Индии, Китае и Бангладеш.

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