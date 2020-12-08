Песков признался, что думал о завещании, когда болел ковидом
15:32 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у него возникали мысли о написании завещания, пока он болел ковидом.
«Были такие мысли», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», анонс которого во вторник показал телеканал «Россия-1».
«Ощущения очень странные от болезни в целом», — добавил он.
О госпитализации Пескова и его супруги Татьяны Навки стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме. Позже в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента рассказал, что испытывал необычные ощущения от потери обоняния и вкуса из-за новой коронавирусной инфекции.
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