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Песков признался, что думал о завещании, когда болел ковидом

15:32 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у него возникали мысли о написании завещания, пока он болел ковидом.

«Были такие мысли», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», анонс которого во вторник показал телеканал «Россия-1».

«Ощущения очень странные от болезни в целом», — добавил он.

О госпитализации Пескова и его супруги Татьяны Навки стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме. Позже в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента рассказал, что испытывал необычные ощущения от потери обоняния и вкуса из-за новой коронавирусной инфекции.

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