Санкции не помешали росту доли американского капитала в активах РФ
15:12 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля американского капитала в активах РФ за последние годы увеличилась, несмотря на санкции, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции АКРА и ИД «Коммерсантъ».
«Несмотря на санкции, статистика показывает, что доля американского капитала за эти годы увеличилась. Американцы лучше понимают собственные санкции, и лучше понимают, что они обозначают», — сообщил он.
Также доля европейских инвесторов за последние годы особенно не изменилась, а другие страны снизили свое участие, поскольку затраты с точки зрения санкций превышают выгоду, которую дает российский рынок против других альтернатив, добавил Швецов.
В целом приток иностранных инвесторов на рынок РФ остается. «Последнее IPO показывает, что есть и переподписка, и глубокая переподписка, иностранный капитал демонстрирует высокий спрос на российские активы. Если посмотреть последние аукционы ОФЗ, то больше 40% доля нерезидентов доля покупок государственных ценных бумаг», — рассказал первый зампред ЦБ.
Тем не менее он добавил, что пропорция на рынке РФ в пользу отечественного инвестора была бы более предпочтительной. «Если спросить нас как регулятора, довольны ли мы пропорциями между российским и иностранным инвестором, что на рынке облигаций, что на рынке акций, нам бы хотелось иметь пропорцию выше в пользу российского инвестора».
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