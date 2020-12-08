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Текущий год с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю в РФ — Вильфанд

16:00 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий год в России с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю. За прошедшие 11 месяцев была зафиксирована самая высокая температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существует повышенная вероятность того, что нынешний год на территории нашей страны станет рекордно теплым», — сообщил он на онлайн-конференции во вторник.

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