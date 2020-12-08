Текущий год с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю в РФ — Вильфанд
16:00 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущий год в России с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю. За прошедшие 11 месяцев была зафиксирована самая высокая температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Существует повышенная вероятность того, что нынешний год на территории нашей страны станет рекордно теплым», — сообщил он на онлайн-конференции во вторник.
НОВОСТИ
- 17:14 08.12.2020
- Москва закупит дополнительные объемы лекарств от коронавируса
- 17:13 08.12.2020
- Собянин присвоил названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро
- 17:12 08.12.2020
- Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
- 17:00 08.12.2020
- В Ереване заявили о необходимости установления дипотношений с Азербайджаном
- 16:34 08.12.2020
- Спикер Мосгордумы: Поправки к проекту бюджета Москвы увеличат финансирование жизненно важных статей
- 16:32 08.12.2020
- Житель Минска получил два года колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре
- 16:12 08.12.2020
- В МГД подготовили поправки о выделении еще 500 млн руб на поддержку инноваций
- 16:12 08.12.2020
- Brexit в большей степени затронет Британию, чем ЕС — германский исследовательский институт
- 15:59 08.12.2020
- Московский эндокринный завод освоил выпуск препаратов для лечения COVID-19
- 15:32 08.12.2020
- Песков признался, что думал о завещании, когда болел ковидом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать