Brexit в большей степени затронет Британию, чем ЕС — германский исследовательский институт
16:12 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выход Великобритании из ЕС в большей степени затронет экономику Соединенного Королевства, нежели стран Евросоюза. К такому выводу пришли эксперты мюнхенского Института экономических исследований Ifo («Ифо») в опубликованном во вторник исследовании.
Согласно их данным, прежде всего, пострадают те отрасли британской экономики, которые зависят от малого числа поставщиков. «Обе стороны потеряют при Brexit, только Соединенное Королевство в значительно большей степени. Достижение торгового соглашения во взаимных интересах», — констатировала Лисандра Флах, руководитель центра Ifo по вопросам внешней экономики.
В прошлом году в структуре импорта Великобритании доля товаров из стран ЕС составила 50%, экспорта — 47%. То есть ЕС был крупнейшим рынком для Соединенного Королевства. Для Евросоюза же Великобритания имела меньшее значение: с нею были связаны лишь 4% экспорта и 6% импорта ЕС. При этом, например, 53 товара Соединенное Королевство ввозило исключительно из Германии.
Приостановленные в пятницу торговые переговоры между Великобританией и ЕС возобновились в воскресенье в Брюсселе. Британская сторона отмечает, что это будет последняя попытка сторон договориться, до того как истечет срок переходного периода после Brexit.
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