Житель Минска получил два года колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Фрунзенского района Минска приговорил к двум годам колонии общего режима Максима Павлющика, нанесшего на тротуар надпись «Не забудем» в районе станции метро «Пушкинская», где в августе 2020 года погиб участник протестов Александр Тарайковский. Об этом сообщил во вторник белорусский портал tut.by.

Суд признал Павлющика виновным в хулиганстве, совершенном повторно, либо группой лиц. Ранее обвиняемый уже отбывал наказание по данной статье Уголовного кодекса Белоруссии.

Суд признал виновной в хулиганстве и Марию Бобович, которая также участвовала в нанесении надписи на тротуарную плитку. Решением суда женщина приговорена к 1,5 годам ограничения свободы, она будет освобождена из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суд также снял с Бобович и Павлющика обвинение в умышленном уничтожении либо повреждении имущества в связи с тем, что городские власти оценили нанесенный ими ущерб всего в 211 белорусских рублей (около $80). Ранее белорусские правозащитники признали обоих обвиняемых политзаключенными.

Участник протестов несогласных с результатами президентских выборов Александр Тарайковский погиб у метро «Пушкинская» 10 августа. После этого рядом с местом его гибели был организован из цветов народный мемориал, где на плитке краской было написано «Не забудем».

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала эти результаты. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, заявившего своей целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новые выборы. Власти Белоруссии призывают прекратить несогласованные акции и заявляют о том, что протесты «организуются из-за границы».