Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
17:12 08.12.2020 Источник: Коммерсант.ru
Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что нужно распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье. Ипотека в 6,5% годовых была утверждена в апреле, в июне президент Владимир Путин поручил расширить программу на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в крупных городах — до 12 млн руб.
По словам госпожи Матвиенко, эта мера «эффективна и с социальной, и с экономической точки зрения». Но, как считает спикер, «есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки». В связи с этим надо рассмотреть возможность «распространения целевого субсидирования на вторичное жилье», сказала Валентина Матвиенко на заседании Совета по финрынкам при СФ. Коммерсантъ
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