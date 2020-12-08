Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

17:12 Источник: Коммерсант.ru

Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что нужно распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье. Ипотека в 6,5% годовых была утверждена в апреле, в июне президент Владимир Путин поручил расширить программу на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в крупных городах — до 12 млн руб.

По словам госпожи Матвиенко, эта мера «эффективна и с социальной, и с экономической точки зрения». Но, как считает спикер, «есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки». В связи с этим надо рассмотреть возможность «распространения целевого субсидирования на вторичное жилье», сказала Валентина Матвиенко на заседании Совета по финрынкам при СФ. Коммерсантъ