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НОВОСТИ

В зоопарке Барселоны четыре льва заразились коронавирусом

17:32 08.12.2020 Источник: Эхо Москвы

El Pais: В зоопарке Барселоны четыре льва заразились коронавирусом. Им сделали ПЦР-тесты после того, как симптомы инфекции заметил один из смотрителей. Власти расследуют, как произошло заражение львов, с другими животными они не контактировали, зоопарк открыт для посетителей.

В Дании после заражения коронавирусом норок на зверофермах были убиты миллионы этих зверьков из опасения, что мутировавший у них коронавирус затем передастся человеку и снизит эффективность будущего вакцинирования.  Эхо Москвы

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комментарии(1)

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Матвей 17:46 08.12.2020

терпеть не могу всякие зоопарки и цирки. животные должны жить в своей естественной среде обитания.

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