17:32 Источник: Эхо Москвы

El Pais: В зоопарке Барселоны четыре льва заразились коронавирусом. Им сделали ПЦР-тесты после того, как симптомы инфекции заметил один из смотрителей. Власти расследуют, как произошло заражение львов, с другими животными они не контактировали, зоопарк открыт для посетителей.

В Дании после заражения коронавирусом норок на зверофермах были убиты миллионы этих зверьков из опасения, что мутировавший у них коронавирус затем передастся человеку и снизит эффективность будущего вакцинирования. Эхо Москвы