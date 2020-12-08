Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физлиц иноагентами

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник поддержала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ. К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц.

Физическое лицо, независимо от его гражданства или отсутствия такового, может быть признано иноагентом, если оно ведет в РФ политическую деятельность «в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства». Еще одним основанием станет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ», за исключением сведений, являющихся гостайной, передача которой преследуется уже по УК РФ.

Такое лицо должно подать заявление о включении его в список иноагентов. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

От обязанности подачи заявления на включение в список освобождаются дипломатические работники, аккредитованные иностранные журналисты и другие лица по решению профильных органов. Если иностранец, проживающий за рубежом, намерен заниматься такой деятельностью в РФ, он должен будет заранее уведомить уполномоченные органы до своего въезда в страну.

Иноагенты — как физлица, так и общественные объединения политической направленности — будут обязаны регулярно отчитываться в Минюст о своей деятельности, включая данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников. Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. Кроме того, они должны будут ставить на своих материалах соответствующую маркировку, а СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Маркироваться должны и произведенные иноагентами материалы.