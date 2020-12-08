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Эльвира Набиуллина включена в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

18:40 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира, составленный сотрудниками американского журнала «Форбс». Рейтинг опубликован во вторник.

Набиуллину уже неоднократно включали в данный перечень. На этот раз она на 57-й строчке. Как отмечает издание, «заняв свой пост в 2013 году, Набиуллина стала первой женщиной, возглавившей центральный банк государства, входящего в «Большую восьмерку». «Она считает, что сохранение плавающего обменного курса и накопление излишков от продажи углеводородов снизило зависимость России от нефти», — констатирует журнал. Других представителей РФ в списке нет.

Первое место в рейтинге в десятый раз подряд заняла канцлер Германии Ангела Меркель. Издание отмечает ее «стальную выдержку», которая проявилась в том, что Меркель «дала отпор» действующему президенту США Дональду Трампу и разрешила въехать в Германию более чем миллиону беженцев из Сирии.

Вторая позиция в рейтинге досталась главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она стала первой женщиной на этом посту, констатирует издание. Замыкает тройку лидеров избранный вице-президент США Камала Харрис. Как констатирует «Форбс», она «стала первой женщиной в истории США, избранной вице-президентом».

Четвертое место заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Пятое — супруга cооснователя компании Microsoft («Майкрософт») и одного из самых богатых людей в мире Билла Гейтса — Мелинда Гейтс. Издание называет ее «самой могущественной женщиной в сфере благотворительности».

На шестой позиции исполнительный директор автомобилестроительного гиганта General Motors («Дженерал моторс») Мэри Барра, на седьмой — спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Восьмую позицию заняла председатель совета директоров испанского банка Santander («Сантандер») Ана Ботин, девятую — глава американской финансовой корпорации Fidelity Investments («Фиделити инвестсментс») Абигейл Джонсон. Замыкает первую десятку руководитель американской компании Anthem («Энтем») Гейл Бодро.

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