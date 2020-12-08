Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
19:20 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. «К сожалению, да, Евгений Иванович Шапошников скончался», — сказал собеседник агентства.
Он не назвал причины смерти военачальника.
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