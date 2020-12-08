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США встревожены ролью Турции в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе — Госдеп

20:00 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты чрезвычайно встревожены той ролью, которую Турцию играла в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«У есть много вопросов о роли Турции там. Мы чрезвычайно обеспокоены и выразили эту обеспокоенность по поводу роли Турции, обсуждения переброски иностранных боевиков, доставки оружия. Эти вопросы вызывают обеспокоенность и остаются частью нашего диалога с Турцией и Россией», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Он выступил на брифинге для членов Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США.

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