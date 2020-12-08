0
0
96
НОВОСТИ

По поручению Андрея Воробьёва закрыт мусорный полигон «Сабурово»

20:25 08.12.2020

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение до конца текущего года в Московской области закрыть все полигоны со старой схемой захоронения. «Сабурово» с сегодняшнего дня больше не будет принимать твердые коммунальные отходы, - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. - Весь объем отходов теперь будет перенаправлен на КПО «Север». На этом современном предприятии половина поступающего мусора идет на вторичную переработку и компостирование».

С просьбами закрыть полигон обращались и местные жители. «Очень рад, что, наконец, закрыли этот полигон, который отравлял нам жизнь своим соседством. Я сам давно сортирую мусор и, надеюсь, таких свалок больше не будет», - сказал житель деревни Сабурово Александр Миронов.

С начала мусорной реформы в Московской области закрыто 35 полигонов. Отходы теперь направляются на 8 комплексов по переработке: «Юг» в Коломне, «Восток» в Егорьевске, «Север» в Сергиевом Посаде, «Прогресс» в Рошале, «Сплендер» в Серебряных Прудах, «Экоград» в Зарайске, «Алексинский карьер» в Клину, «Дон» в Кашире. Всего в Подмосковье их будет 11.

Введение комплексной системы обращения с отходами – одна ключевых целей нацпроекта «Экология», это дает возможность снизить объем захоронений ТКО до минимума. Все КПО оснащаются современным сортировочным оборудованием, «умными» оптическими сепараторами, агрокомпостированием. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот. Утилизация оставшихся отходов проводится в строгом соответствии с экологическими стандартами.

Оставшиеся 4 полигона - «Ядрово», «Малая Дубна», «Озеры», «Лесная» - прекратят прием мусора до конца года. На месте двух свалок - «Храброво» и «Тимохово» - после модернизации начнут функционировать современные КПО.

Меняется также культура обращения с бытовыми отходами. В регионе установлены двухконтейнерные площадки для раздельного сбора. Благодаря этому к концу 2020 года более 2 млн тонн отсортированных отходов не попадет в землю, а сразу отправится на переработку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 08.12.2020
В Японии поднимать рождаемость намерены с помощью искусственного интеллекта
0
82
20:40 08.12.2020
Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции
0
123
20:00 08.12.2020
США встревожены ролью Турции в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе — Госдеп
0
187
19:20 08.12.2020
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
0
242
18:40 08.12.2020
Эльвира Набиуллина включена в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes
0
253
18:16 08.12.2020
В Москве создадут информационную систему поиска пропавших домашних животных
0
243
18:00 08.12.2020
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
0
295
17:32 08.12.2020
В зоопарке Барселоны четыре льва заразились коронавирусом
0
321
17:24 08.12.2020
На юго-востоке Москвы будет создан флагманский центр "Мои документы"
0
287
17:14 08.12.2020
Москва закупит дополнительные объемы лекарств от коронавируса
0
320

Возврат к списку