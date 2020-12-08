По поручению Андрея Воробьёва закрыт мусорный полигон «Сабурово»

20:25

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение до конца текущего года в Московской области закрыть все полигоны со старой схемой захоронения. «Сабурово» с сегодняшнего дня больше не будет принимать твердые коммунальные отходы, - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. - Весь объем отходов теперь будет перенаправлен на КПО «Север». На этом современном предприятии половина поступающего мусора идет на вторичную переработку и компостирование».

С просьбами закрыть полигон обращались и местные жители. «Очень рад, что, наконец, закрыли этот полигон, который отравлял нам жизнь своим соседством. Я сам давно сортирую мусор и, надеюсь, таких свалок больше не будет», - сказал житель деревни Сабурово Александр Миронов.

С начала мусорной реформы в Московской области закрыто 35 полигонов. Отходы теперь направляются на 8 комплексов по переработке: «Юг» в Коломне, «Восток» в Егорьевске, «Север» в Сергиевом Посаде, «Прогресс» в Рошале, «Сплендер» в Серебряных Прудах, «Экоград» в Зарайске, «Алексинский карьер» в Клину, «Дон» в Кашире. Всего в Подмосковье их будет 11.

Введение комплексной системы обращения с отходами – одна ключевых целей нацпроекта «Экология», это дает возможность снизить объем захоронений ТКО до минимума. Все КПО оснащаются современным сортировочным оборудованием, «умными» оптическими сепараторами, агрокомпостированием. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот. Утилизация оставшихся отходов проводится в строгом соответствии с экологическими стандартами.

Оставшиеся 4 полигона - «Ядрово», «Малая Дубна», «Озеры», «Лесная» - прекратят прием мусора до конца года. На месте двух свалок - «Храброво» и «Тимохово» - после модернизации начнут функционировать современные КПО.

Меняется также культура обращения с бытовыми отходами. В регионе установлены двухконтейнерные площадки для раздельного сбора. Благодаря этому к концу 2020 года более 2 млн тонн отсортированных отходов не попадет в землю, а сразу отправится на переработку.