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Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции

20:40 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник поддержала в первом чтении резонансный законопроект о новых полномочиях полиции, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Инициатива, внесенная в Госдуму правительством РФ в мае, одновременно дает полицейским полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве — только участки местности). Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Вскрыть автомобиль полиция сможет, в частности, для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Если собственник автомобиля в это время отсутствовал, его должны проинформировать о вскрытии в срок не позднее 24 часов, полиция должна обеспечить, чтобы в это время посторонние не проникали в транспортное средство.

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