В Японии поднимать рождаемость намерены с помощью искусственного интеллекта

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью искусственного интеллекта. Как пишет BBC, речь идёт о сервисах по подбору партнёра, которые должны помочь японцам создавать семьи.

Со следующего года региональные власти, которые поддерживают такие программы, будут получать государственные субсидии. На эти цели планируется выделить 2 млрд йен.

Некоторые из существующих систем умеют только анализировать такие критерии, как возраст и уровень дохода, после чего выдавать результат только при точном совпадении. Дополнительные средства выделяются на то, чтобы создать более совершенные системы, которые будут учитывать такие факторы, как хобби и ценности.

По предварительным прогнозам, численность населения Японии при пиковом значении в 128 млн человек упадёт к концу столетия до 53 млн человек. Говорит Москва