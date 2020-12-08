В Японии поднимать рождаемость намерены с помощью искусственного интеллекта
21:20 08.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Японии решили поднимать рождаемость с помощью искусственного интеллекта. Как пишет BBC, речь идёт о сервисах по подбору партнёра, которые должны помочь японцам создавать семьи.
Со следующего года региональные власти, которые поддерживают такие программы, будут получать государственные субсидии. На эти цели планируется выделить 2 млрд йен.
Некоторые из существующих систем умеют только анализировать такие критерии, как возраст и уровень дохода, после чего выдавать результат только при точном совпадении. Дополнительные средства выделяются на то, чтобы создать более совершенные системы, которые будут учитывать такие факторы, как хобби и ценности.
По предварительным прогнозам, численность населения Японии при пиковом значении в 128 млн человек упадёт к концу столетия до 53 млн человек. Говорит Москва
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