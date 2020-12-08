Прокуратура требует приговорить Саркози к четырем годам по делу о подслушивании

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная финансовая прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози к четырем годам лишения свободы, два из них условно, по так называемому делу о прослушивании телефонных переговоров. Об этом сообщили во вторник представители прокуратуры в Париже.

Аналогичные сроки прокуратура требует для проходящих по этому делу адвоката Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера.

По версии следователей, Саркози через своего адвоката якобы обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal («Л’Ореаль»). Следствие располагает многочисленными записями перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.

Сам 65-летний экс-президент Франции на открытии процесса 23 ноября квалифицировал стремление юстиции провести данное разбирательство как «скандал, который останется в истории страны». При этом он заверил суд, что «выполнит в отношении него свои обязательства». Выступая ранее в суде, Саркози назвал «позором» попытки судебного преследования, не прекращающиеся уже более шести лет.