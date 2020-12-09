Россия запретила импорт томатов и яблок из Азербайджана
09:00 09.12.2020 Источник: РБК
Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана. Это связано с тем, что в продукции обнаружили вредителей.
Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.
«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», — говорится в сообщении.
Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году эта страна завезла в Россию 172,3 тыс. т томатов на $189,1 млн. РБК
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