Россия запретила импорт томатов и яблок из Азербайджана

09:00 Источник: РБК

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана. Это связано с тем, что в продукции обнаружили вредителей.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», — говорится в сообщении.

Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году эта страна завезла в Россию 172,3 тыс. т томатов на $189,1 млн. РБК