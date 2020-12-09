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НОВОСТИ

В Росгвардии расследуются многомиллионные хищения на обмундировании - СМИ

09:05 09.12.2020 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. Предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, может превысить 680 млн руб.

На данный момент дело расследуется без конкретных обвиняемых.

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