В Росгвардии расследуются многомиллионные хищения на обмундировании - СМИ

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. Предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, может превысить 680 млн руб.

На данный момент дело расследуется без конкретных обвиняемых.