В Росгвардии расследуются многомиллионные хищения на обмундировании - СМИ
09:05 09.12.2020 Источник: Коммерсант.ru
Как стало известно “Ъ”, военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. Предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, может превысить 680 млн руб.
На данный момент дело расследуется без конкретных обвиняемых.
НОВОСТИ
- 10:05 09.12.2020
- США к 2023 году намерены развернуть несколько батарей крылатых ракет
- 10:00 09.12.2020
- НАТО наращивает возможности для ведения военных действий в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ
- 09:56 09.12.2020
- Москва поможет технологическим стартапам с привлечением частных инвестиций — Сергунина
- 09:32 09.12.2020
- В Индии в крови пациентов, госпитализированных с неизвестной болезнью, обнаружено превышение тяжелых металлов
- 09:20 09.12.2020
- В Оренбургской области загорелся газовый фонтан буровой скважины на 100 кв. м
- 09:00 09.12.2020
- Россия запретила импорт томатов и яблок из Азербайджана
- 22:40 08.12.2020
- Прокуратура требует приговорить Саркози к четырем годам по делу о подслушивании
- 22:00 08.12.2020
- Жириновский предложил сократить число очно работающих депутатов Госдумы
- 21:20 08.12.2020
- В Японии поднимать рождаемость намерены с помощью искусственного интеллекта
- 20:40 08.12.2020
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать