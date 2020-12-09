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США к 2023 году намерены развернуть несколько батарей крылатых ракет

10:05 09.12.2020 Источник: Газета.Ru

США следует разместить несколько батарей крылатых ракет наземного базирования к 2023 году, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Вместе с тем он снова обвинил Москву в нарушении договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, американская сторона не должна соглашаться на условия, которые предлагает президент России Владимир Путин, заявляющий о необходимости моратория на такие ракеты.

«Вместо этого мы должны ускорить разработку крылатых ракет наземного базирования для корпуса морской пехоты, а также военный потенциал средней дальности для сухопутных сил. Мы должны выставить целый ряд способных к развертыванию батарей самое позднее к 2023 году», — написал Биллингсли в своей статье для Института публичной политики (National Institute for Public Policy).

Он также отметил, что такое вооружение нужно разместить и на территории американских союзников.  Газета.Ru

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