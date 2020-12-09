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В Индии в крови пациентов, госпитализированных с неизвестной болезнью, обнаружено превышение тяжелых металлов

09:32 09.12.2020 Источник: Эхо Москвы

В Индии в крови пациентов, госпитализированных с неизвестной болезнью, нашли превышение тяжелых металлов. Местная пресса пишет, что предварительно медики пришли к выводу о наличии свинца и никеля в воде и молоке. Власти заверили, что пострадавшие быстро идут на поправку и причин для паники нет.

На днях в городе Элуру на юго-западе страны в больницу с недомоганием попали свыше 300 человек. Они жаловались на головокружение, судороги и потерю сознания. В связи со вспышкой на место прибыли эксперты Всемирной организации здравоохранения.  Эхо Москвы

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