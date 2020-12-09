НАТО наращивает возможности для ведения военных действий в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ
10:00 09.12.2020 Источник: Интерфакс
Северному флоту России пришлось принимать дополнительные меры в связи с ростом активности НАТО в Арктике, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.
"В Арктике продолжается наращивание количества и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".
"Военно-политическим руководством США и НАТО, якобы демонстрируя вклад в обеспечение "свободы судоходства" по миру, реализуются практические меры по обеспечению регулярного присутствия в Баренцевом море и в акватории Северного морского пути, наращиванию возможностей национальных и объединенных вооруженных сил по ведению военных действий в арктическом регионе", - заявил Моисеев.
"С целью контроля за деятельностью объединенных военно-морских сил НАТО в Северо-Восточной Атлантике и Баренцевом море, силами флота проведен ряд дополнительных мероприятий. В ходе их выполнения все поставленные цели достигнуты", - заявил он.
"В настоящее время в Арктике нет вызовов, которые нужно решать военными методами", - сказал Моисеев.
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