В Оренбургской области загорелся газовый фонтан буровой скважины на 100 кв. м
09:20 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Факельное горение газового фонтана буровой скважины происходит на Таллинском месторождении — 2 в Оренбургской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли на площади 100 кв. м, высота факела — 25 метров», — сказали в пресс-службе, добавив, что пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.
В МЧС отметили, что для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская специализированная лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области». К тушению пожара привлечены 50 человек и 14 единиц техники.
Информация о пожаре на нефтяной скважине на Таллинском месторождении — 2 поступила в 05:00 мск. В результате происшествия пострадал один человек.
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