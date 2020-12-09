0
0
127
НОВОСТИ

За увеличение декретного отпуска выступают 20% россиян - опрос

10:32 09.12.2020 Источник: Интерфакс

За увеличение отпуска по уходу за ребенком с сохранением рабочего места и должности с нынешнего трехлетнего срока на более продолжительный период выступают 18% россиян или почти каждый пятый, свидетельствуют распространенные в среду данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди аргументов, которые приводят сторонники увеличения продолжительности декретного отпуска, - доводы о том, что маленькому ребенку необходимы внимание и забота родителей, сложности с устройством ребенка в детский сад, частая заболеваемость маленьких детей.

В свою очередь, три четверти россиян (74%) считают ныне действующий срок декретного отпуска вполне достаточным, отмечают социологи.

По данным ФОМ, среди россиян есть и те, кто предлагает уменьшить продолжительность декретного отпуска, но доля таких респондентов около 3%.

Респонденты, считающие ныне действующие сроки декретных отпусков слишком большими, полагают, что людям необходимо работать, а трехлетний перерыв приводит к потере квалификации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:37 09.12.2020
Депутат МГД Николаева отметила социальную значимость поправок к бюджету от объединения "Моя Москва"
0
24
11:32 09.12.2020
За объявление 31 декабря выходным днем выступают 80% россиян - опрос
0
39
11:27 09.12.2020
Департамент финансов: Поправки в проект бюджета Москвы нацелены на увеличение социальных расходов
0
50
11:20 09.12.2020
Число вынужденных переселенцев в мире превысило 80 млн — ООН
0
69
11:05 09.12.2020
Конгрессмены США одобрили санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока»
0
104
11:00 09.12.2020
Китай строит военные лагеря вдоль границы с Индией — СМИ
0
99
10:20 09.12.2020
В РФ с 1 января на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры
0
172
10:05 09.12.2020
США к 2023 году намерены развернуть несколько батарей крылатых ракет
0
224
10:00 09.12.2020
НАТО наращивает возможности для ведения военных действий в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ
0
208
09:56 09.12.2020
Москва поможет технологическим стартапам с привлечением частных инвестиций — Сергунина
0
176

Возврат к списку