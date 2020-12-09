За увеличение декретного отпуска выступают 20% россиян - опрос

10:32 Источник: Интерфакс

За увеличение отпуска по уходу за ребенком с сохранением рабочего места и должности с нынешнего трехлетнего срока на более продолжительный период выступают 18% россиян или почти каждый пятый, свидетельствуют распространенные в среду данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди аргументов, которые приводят сторонники увеличения продолжительности декретного отпуска, - доводы о том, что маленькому ребенку необходимы внимание и забота родителей, сложности с устройством ребенка в детский сад, частая заболеваемость маленьких детей.

В свою очередь, три четверти россиян (74%) считают ныне действующий срок декретного отпуска вполне достаточным, отмечают социологи.

По данным ФОМ, среди россиян есть и те, кто предлагает уменьшить продолжительность декретного отпуска, но доля таких респондентов около 3%.

Респонденты, считающие ныне действующие сроки декретных отпусков слишком большими, полагают, что людям необходимо работать, а трехлетний перерыв приводит к потере квалификации.