Москва поможет технологическим стартапам с привлечением частных инвестиций — Сергунина
09:56 09.12.2020
Московские власти намерены помочь представителям технологических проектов подготовиться к представлению их продуктов потенциальным инвесторам. Московский инновационный кластер, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития, на платформе i.moscow открыл специальный бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка проекта». Он позволяет технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения.
По словам вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, это сервис поможет решить одну из важнейших задач технологических стартапов и привлечь средства на их развитие. «Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе», - говорит заммэра. Она также отмечает, что для стартапов будет разработана инвестиционная презентация и финансовая модель, которые будут представлены Агентству инноваций Москвы, Московскому экспортному центру и инвестиционному комитету, состоящему из аккредитованного пула инвесторов, научных, технических и инвестиционных экспертов.
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