Конгрессмены США одобрили санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока»
11:05 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Конгресса США проголосовала во вторник за ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Соответствующие односторонние меры содержатся в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), аналогичное голосование должно пройти в Сенате.
Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.
«Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“. Поправка Сената содержит такое же положение, — говорится в проекте бюджета. — Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это отвечает национальным интересам США».
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