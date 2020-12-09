Число вынужденных переселенцев в мире превысило 80 млн — ООН
11:20 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число людей, вынужденно покинувших свои дома, в том числе вследствие вооруженных конфликтов и преследований, превысило в мире 80 млн. Эти данные приведены в опубликованном в Женеве в среду докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
«По оценкам УВКБ, число вынужденно перемещенных лиц в мире превысило в середине текущего года 80 млн», — отмечают в ведомстве.
«В начале этого года с мире насчитывалось около 79,5 млн людей, вынужденно покинувших свои дома вследствие преследований, конфликтов и нарушений прав человека», — говорится в докладе. Это число включает 45,7 млн внутренне перемещенных лиц, 29,6 млн беженцев и 4,2 млн просителей убежища. Насилие в ряде стран и регионов, включая Сирию, Демократическую Республику Конго, Сомали и Йемен, привело к новым перемещениям населения, отмечают эксперты.
Коронавирус создал дополнительные трудности для вынужденно покинувших родные места людей, указывает в УВКБ. В разгар пандемии в апреле 168 стран полностью или частично закрыли свои границы. При этом 90 государств не сделали никаких исключений для тех, кто ищет убежища. За первые шесть месяцев 2020 года на родину вернулись на 22% меньше беженцев, чем за тот же период прошлого года, а число заявок на предоставление убежища сократилось на треть.
Согласно имеющимся в УВКБ сведениям из 79 стран, по состоянию на середину 2020 года в мире насчитывалось 4,2 млн апатридов. Данные УВКБ говорят о «существенном сокращении числа лиц без гражданства вследствие приобретения или подтверждения гражданства» в России, Таджикистане и Узбекистане, констатируют эксперты.
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